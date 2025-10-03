    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 3. Oktober 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine am 3. Oktober
    • JPN: Arbeitslosenquote und Einkaufsmanagerindex veröffentlicht
    • EU: Industrieproduktion und Erzeugerpreise stehen an
    • USA: S&P und ISM Einkaufsmanagerindizes um 15:45 Uhr

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Oktober.

    ^
    TERMINE KONJUNKTUR
    01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25
    09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25
    10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
