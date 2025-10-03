    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNasdaq Composite IndexvorwärtsNachrichten zu Nasdaq Composite

    WDH/DAX-FLASH

    Leitindex steuert im Feiertagshandel weiter auf Juli-Rekord zu

    • Dax könnte am Tag der Deutschen Einheit Rekord erreichen.
    • Aktueller Stand: 24.520 Punkte, 0,4% höher.
    • US-Indizes erreichen Bestmarken trotz Regierungs-Shutdown.
    WDH/DAX-FLASH - Leitindex steuert im Feiertagshandel weiter auf Juli-Rekord zu
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Im zweiten Absatz wurde der Zeitpunkt der Rekorde bei den US-Indizes präzisiert. Diese hatten bereits im frühen Handel und nicht erst am Abend ihre Bestmarken erreicht.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Möglicherweise gelingt dem Dax am Tag der Deutschen Einheit ein Rekord. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent höher auf 24.520 Punkte. Damit attackiert der Dax zunächst erneut seine Charthürde an der Marke von 24.500 Punkten, an der er tags zuvor wieder abgedreht war. Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten ist jedoch auch nur noch ein halbes Prozent entfernt.

    In den Vereinigten Staaten haben S&P 500 und die Nasdaq-Indizes am Donnerstag weitere Bestmarken erreicht, auch wenn der Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für diesen Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September wohl ausbleiben wird.

    Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden nämlich auch keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht./ag/zb





    dpa-AFX
