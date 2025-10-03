Aktie kaufen oder verkaufen
Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Ralf - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 114,83€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,98 %.
Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|133,00€
|+57,49 %
|15.09.2025
|RBC
|110,00€
|+30,25 %
|16.09.2025
|BERENBERG
|114,00€
|+34,99 %
|17.09.2025
|JEFFERIES
|125,00€
|+48,02 %
|18.09.2025
|UBS
|87,00€
|+3,02 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+42,10 %
|29.09.2025
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
