Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 114,83€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,98 %.