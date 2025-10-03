Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 210,20€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,21 %.