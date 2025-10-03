Aktie kaufen oder verkaufen
Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 210,20€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,21 %.
Analysten und Kursziele für die Kering Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|220,00€
|-22,77 %
|09.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00€
|-36,81 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00€
|-36,81 %
|15.09.2025
|RBC
|220,00€
|-22,77 %
|17.09.2025
|UBS
|251,00€
|-11,89 %
|29.09.2025
+0,09 %
+4,68 %
+19,54 %
+40,38 %
+16,53 %
-36,90 %
-50,77 %
+103,58 %
+55,34 %
