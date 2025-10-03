PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 16,13€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,07 %.