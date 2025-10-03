Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 16,13€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,07 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|16,00€
|-25,65 %
|-
|DZ Bank
|22,00€
|+2,23 %
|-
|Deutsche Bank
|20,00€
|-7,06 %
|-
|JPMORGAN
|16,00€
|-25,65 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|-25,65 %
|17.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|-7,06 %
|17.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2025
|RBC
|19,00€
|-11,71 %
|18.09.2025
+0,26 %
+2,62 %
+4,13 %
-8,21 %
-42,02 %
-54,38 %
-72,79 %
+16,22 %
+1.419,37 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte