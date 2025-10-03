Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 624,20€ EUR. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.933,22 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|3,00 Tsd.€
|+9.671,99 %
|-
|UBS
|30,00€
|-2,28 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|-2,28 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|31,00€
|+0,98 %
|22.09.2025
|BERENBERG
|30,00€
|-2,28 %
|24.09.2025
+0,10 %
-1,36 %
-2,83 %
+0,53 %
+0,03 %
+20,60 %
+190,72 %
+39,23 %
+57,91 %
