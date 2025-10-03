Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 624,20€ EUR. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.933,22 %.