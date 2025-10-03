    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: David Young - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
    17 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,81 Tsd. EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,38 %.

    Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 2,25 Tsd. +13,68 % -
    Barclays Capital 2,05 Tsd. +3,57 % -
    Berenberg Bank 2,10 Tsd. +6,10 % -
    Goldman Sachs 2,20 Tsd. +11,15 % -
    UBS 2,50 Tsd. +26,31 % -
    BARCLAYS 2,05 Tsd. +3,57 % 08.09.2025
    JEFFERIES 2,25 Tsd. +13,68 % 08.09.2025
    JEFFERIES - - 10.09.2025
    BERENBERG 2,10 Tsd. +6,10 % 11.09.2025
    JEFFERIES 2,25 Tsd. +13,68 % 11.09.2025
    WARBURG RESEARCH 1,74 Tsd. -12,09 % 15.09.2025
    JEFFERIES 2,25 Tsd. +13,68 % 15.09.2025
    JPMORGAN 2,25 Tsd. +13,68 % 15.09.2025
    DZ BANK - - 16.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 1,95 Tsd. -1,48 % 16.09.2025
    GOLDMAN SACHS 2,20 Tsd. +11,15 % 19.09.2025
    DZ BANK - - 23.09.2025
    UBS 2,50 Tsd. +26,31 % 25.09.2025

    Rheinmetall

    0,00 %
    +0,33 %
    +12,47 %
    +14,69 %
    +285,14 %
    +1.157,86 %
    +2.497,44 %
    +3.330,63 %
    +85.322,96 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
