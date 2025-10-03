Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: David Young - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,81 Tsd.€ EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,38 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,25 Tsd.€
|+13,68 %
|-
|Barclays Capital
|2,05 Tsd.€
|+3,57 %
|-
|Berenberg Bank
|2,10 Tsd.€
|+6,10 %
|-
|Goldman Sachs
|2,20 Tsd.€
|+11,15 %
|-
|UBS
|2,50 Tsd.€
|+26,31 %
|-
|BARCLAYS
|2,05 Tsd.€
|+3,57 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+13,68 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|10.09.2025
|BERENBERG
|2,10 Tsd.€
|+6,10 %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+13,68 %
|11.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|1,74 Tsd.€
|-12,09 %
|15.09.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+13,68 %
|15.09.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+13,68 %
|15.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,95 Tsd.€
|-1,48 %
|16.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|2,20 Tsd.€
|+11,15 %
|19.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2025
|UBS
|2,50 Tsd.€
|+26,31 %
|25.09.2025
0,00 %
+0,33 %
+12,47 %
+14,69 %
+285,14 %
+1.157,86 %
+2.497,44 %
+3.330,63 %
+85.322,96 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte