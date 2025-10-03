Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 41,43€ EUR. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,43 %.
Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|39,00€
|+8,67 %
|01.09.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|+8,67 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+25,38 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|+8,67 %
|09.09.2025
|UBS
|38,00€
|+5,88 %
|09.09.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+25,38 %
|09.09.2025
|BERENBERG
|45,00€
|+25,38 %
|18.09.2025
