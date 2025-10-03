Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 41,43€ EUR. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,43 %.