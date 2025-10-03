    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 42,86 EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,03 %.

    Analysten und Kursziele für die RWE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 41,00 +5,26 % -
    Goldman Sachs 44,00 +12,97 % -
    JPMorgan 46,00 +18,10 % -
    JPMORGAN 46,00 +18,10 % 01.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 41,00 +5,26 % 03.09.2025
    GOLDMAN SACHS 44,00 +12,97 % 03.09.2025
    BERENBERG 42,00 +7,83 % 04.09.2025
    RBC 44,00 +12,97 % 04.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 41,00 +5,26 % 05.09.2025
    JEFFERIES 40,00 +2,70 % 08.09.2025
    JPMORGAN 46,00 +18,10 % 08.09.2025
    UBS 43,00 +10,40 % 11.09.2025
    JEFFERIES 40,00 +2,70 % 12.09.2025
    BERENBERG 42,00 +7,83 % 18.09.2025

    RWE

    +0,28 %
    +4,53 %
    +15,24 %
    +7,79 %
    +21,22 %
    +4,00 %
    +16,17 %
    +266,67 %
    +105,36 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

    RSS-Feed abonnieren

