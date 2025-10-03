Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 245,38€ EUR. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,61 %.
Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|270,00€
|+16,20 %
|-
|JPMorgan
|290,00€
|+24,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|270,00€
|+16,20 %
|-
|BARCLAYS
|300,00€
|+29,12 %
|02.09.2025
|JPMORGAN
|290,00€
|+24,81 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|290,00€
|+24,81 %
|03.09.2025
|JPMORGAN
|290,00€
|+24,81 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|14.09.2025
|JEFFERIES
|290,00€
|+24,81 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|290,00€
|+24,81 %
|18.09.2025
|UBS
|300,00€
|+29,12 %
|25.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|310,00€
|+33,42 %
|29.09.2025
