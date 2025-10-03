SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 245,38€ EUR. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,61 %.