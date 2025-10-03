Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 281,71€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,16 %.
Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|350,00€
|+15,34 %
|01.09.2025
|UBS
|300,00€
|-1,14 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+15,34 %
|09.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|312,00€
|+2,82 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|12.09.2025
|JPMORGAN
|320,00€
|+5,45 %
|16.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|340,00€
|+12,04 %
|19.09.2025
-0,13 %
+3,13 %
+7,56 %
+12,89 %
+45,53 %
+226,02 %
+256,14 %
+329,88 %
-13,68 %
