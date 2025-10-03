SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 281,71€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,16 %.