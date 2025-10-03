    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN

    Aktie kaufen oder verkaufen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Alex Marc - Safran

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 281,71 EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,16 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Safran SA!
    Long
    285,33€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    325,75€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 350,00 +15,34 % 01.09.2025
    UBS 300,00 -1,14 % 03.09.2025
    JEFFERIES 350,00 +15,34 % 09.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 312,00 +2,82 % 10.09.2025
    JEFFERIES - - 12.09.2025
    JPMORGAN 320,00 +5,45 % 16.09.2025
    GOLDMAN SACHS 340,00 +12,04 % 19.09.2025

    SAFRAN

    -0,13 %
    +3,13 %
    +7,56 %
    +12,89 %
    +45,53 %
    +226,02 %
    +256,14 %
    +329,88 %
    -13,68 %
    ISIN:FR0000073272WKN:924781

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 318,15, was eine Steigerung von +4,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 7 Analysten die SAFRAN Aktie eingestuft.