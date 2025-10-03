Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 208,35€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,05 %.
Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|RBC
|250,00€
|-0,47 %
|01.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|240,00€
|-4,45 %
|02.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+9,49 %
|03.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+9,49 %
|05.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00€
|-0,47 %
|12.09.2025
|RBC
|250,00€
|-0,47 %
|16.09.2025
|RBC
|-
|-
|17.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00€
|-0,47 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|220,00€
|-12,41 %
|24.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+9,49 %
|26.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+9,49 %
|26.09.2025
|UBS
|280,00€
|+11,48 %
|26.09.2025
|BARCLAYS
|232,00€
|-7,63 %
|28.09.2025
|JPMORGAN
|220,00€
|-12,41 %
|29.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|250,00€
|-0,47 %
|29.09.2025
-0,68 %
+8,42 %
+18,89 %
+12,83 %
+6,67 %
+117,94 %
+133,09 %
+399,60 %
+598,66 %
