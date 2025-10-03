Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 109,48€ EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,77 %.
Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|110,00€
|+29,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+29,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+29,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+29,39 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|94,00€
|+10,57 %
|04.09.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+29,39 %
|04.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|119,00€
|+39,98 %
|04.09.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+41,15 %
|04.09.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+41,15 %
|04.09.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+23,51 %
|04.09.2025
|UBS
|115,00€
|+35,27 %
|04.09.2025
|UBS
|115,00€
|+35,27 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+23,51 %
|10.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+29,39 %
|12.09.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+29,39 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+23,51 %
|17.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|119,00€
|+39,98 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+23,51 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+23,51 %
|24.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|92,00€
|+8,22 %
|25.09.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+29,39 %
|26.09.2025
