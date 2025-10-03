    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci

    Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 140,50 EUR. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,82 %.

    Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 145,00 +22,62 % 01.09.2025
    JEFFERIES 145,00 +22,62 % 02.09.2025
    JPMORGAN 142,00 +20,08 % 03.09.2025
    JEFFERIES 145,00 +22,62 % 07.09.2025
    BERENBERG 140,00 +18,39 % 08.09.2025
    JEFFERIES 145,00 +22,62 % 16.09.2025
    UBS 132,00 +11,63 % 16.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 130,00 +9,94 % 18.09.2025

    Vinci

    +0,13 %
    +2,32 %
    +3,39 %
    -4,84 %
    +13,89 %
    +44,82 %
    +59,73 %
    +112,90 %
    +178,96 %
    ISIN:FR0000125486WKN:867475

