Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 140,50€ EUR. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,82 %.
Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|145,00€
|+22,62 %
|01.09.2025
|JEFFERIES
|145,00€
|+22,62 %
|02.09.2025
|JPMORGAN
|142,00€
|+20,08 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|145,00€
|+22,62 %
|07.09.2025
|BERENBERG
|140,00€
|+18,39 %
|08.09.2025
|JEFFERIES
|145,00€
|+22,62 %
|16.09.2025
|UBS
|132,00€
|+11,63 %
|16.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|130,00€
|+9,94 %
|18.09.2025
+0,13 %
+2,32 %
+3,39 %
-4,84 %
+13,89 %
+44,82 %
+59,73 %
+112,90 %
+178,96 %
