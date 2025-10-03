ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 8,25€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,25 %.