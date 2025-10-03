Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Rolf Vennenbern - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 8,25€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -31,25 %.
Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00€
|-8,33 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|16.09.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|-50,00 %
|16.09.2025
|BAADER BANK
|12,00€
|0,00 %
|16.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00€
|-25,00 %
|17.09.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|-8,33 %
|28.09.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|-8,33 %
|30.09.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|-50,00 %
|30.09.2025
+1,21 %
+3,78 %
+30,55 %
+28,47 %
+247,71 %
+170,58 %
+196,91 %
-27,16 %
+17,16 %
