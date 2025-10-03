Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Michel Spingler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 62,13€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,85 %.
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00€
|+37,30 %
|-
|Berenberg Bank
|57,00€
|+11,80 %
|-
|JPMorgan
|58,00€
|+13,76 %
|-
|JPMORGAN
|60,00€
|+17,68 %
|08.09.2025
|RBC
|75,00€
|+47,10 %
|14.09.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|+19,64 %
|22.09.2025
|UBS
|56,00€
|+9,84 %
|22.09.2025
|BERENBERG
|57,00€
|+11,80 %
|24.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|53,00€
|+3,95 %
|24.09.2025
|RBC
|75,00€
|+47,10 %
|24.09.2025
|UBS
|56,00€
|+9,84 %
|24.09.2025
|JEFFERIES
|57,00€
|+11,80 %
|29.09.2025
|RBC
|70,00€
|+37,30 %
|29.09.2025
|RBC
|75,00€
|+47,10 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|58,00€
|+13,76 %
|30.09.2025
|UBS
|56,00€
|+9,84 %
|30.09.2025
