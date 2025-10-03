TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 62,13€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,85 %.