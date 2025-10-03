Aktie kaufen oder verkaufen
PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 25,29€ EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,62 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|34,00€
|+18,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+11,85 %
|-
|JEFFERIES
|33,00€
|+15,34 %
|03.09.2025
|BERENBERG
|39,00€
|+36,32 %
|08.09.2025
|BERENBERG
|39,00€
|+36,32 %
|09.09.2025
