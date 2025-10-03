Aktie kaufen oder verkaufen
UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 2,29€ EUR. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -42,57 %.
Analysten und Kursziele für die UmweltBank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|7,00€
|+75,88 %
|-
|GBC
|9,00€
|+126,13 %
|-
-0,75 %
-1,74 %
-20,84 %
-21,63 %
-20,04 %
-61,65 %
-65,23 %
+97,50 %
