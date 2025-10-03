UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 2,29€ EUR. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -42,57 %.