    Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten.

    Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 297,63 EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.091,21 %.

    Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Goldman Sachs 298,00 +1.092,72 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 305,00 +1.120,73 % -
    RBC 320,00 +1.180,77 % 01.09.2025
    GOLDMAN SACHS 298,00 +1.092,72 % 08.09.2025
    JPMORGAN 330,00 +1.220,79 % 25.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 240,00 +860,58 % 26.09.2025
    JEFFERIES 350,00 +1.300,84 % 26.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 240,00 +860,58 % 29.09.2025

    Volvo Registered (B)

    +1,04 %
    +3,30 %
    -1,38 %
    +4,12 %
    +6,74 %
    +75,99 %
    +49,61 %
    +191,83 %
    +17,54 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689

