Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 297,63€ EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.091,21 %.