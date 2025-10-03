Aktie kaufen oder verkaufen
Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 297,63€ EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.091,21 %.
Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|298,00€
|+1.092,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|305,00€
|+1.120,73 %
|-
|RBC
|320,00€
|+1.180,77 %
|01.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|298,00€
|+1.092,72 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|330,00€
|+1.220,79 %
|25.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00€
|+860,58 %
|26.09.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.300,84 %
|26.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00€
|+860,58 %
|29.09.2025
