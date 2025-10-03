    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volkswagen (VW) Vz Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) Vz Aktie beträgt 106,17 EUR. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,46 %.

    Analysten und Kursziele für die Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank - - -
    Analyst 125,00 +33,59 % -
    Analyst 130,00 +38,93 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 120,00 +28,25 % -
    JPMORGAN 110,00 +17,56 % 09.09.2025
    JEFFERIES 125,00 +33,59 % 09.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 125,00 +33,59 % 11.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 125,00 +33,59 % 12.09.2025
    RBC 117,00 +25,04 % 16.09.2025
    RBC 117,00 +25,04 % 17.09.2025
    BERENBERG 113,00 +20,77 % 18.09.2025
    UBS 100,00 +6,87 % 21.09.2025
    JEFFERIES 125,00 +33,59 % 21.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 87,00 -7,02 % 22.09.2025
    RBC 130,00 +38,93 % 22.09.2025
    WARBURG RESEARCH 149,00 +59,24 % 22.09.2025
    BERENBERG 113,00 +20,77 % 23.09.2025
    DZ BANK - - 25.09.2025

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,06 %
    +1,10 %
    -5,17 %
    +2,79 %
    +1,17 %
    -25,35 %
    -29,96 %
    +0,73 %
    +1.959,86 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

