AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 1,51 Tsd.€ EUR. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +963,30 %.
Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|14,00 Tsd.€
|+9.729,73 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|-22,77 %
|-
|BERENBERG
|142,00€
|-0,30 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-1,70 %
|01.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|-22,77 %
|08.09.2025
|BERENBERG
|142,00€
|-0,30 %
|16.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|-22,77 %
|17.09.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-1,70 %
|17.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|-22,77 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-1,70 %
|29.09.2025
+0,60 %
+12,94 %
+4,02 %
+17,51 %
-0,66 %
+27,11 %
+52,19 %
+148,26 %
+572,75 %
