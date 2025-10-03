Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 261,00€ EUR. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,06 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|270,00€
|-11,10 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00€
|-22,62 %
|-
|JPMORGAN
|230,00€
|-24,27 %
|01.09.2025
|UBS
|314,00€
|+3,39 %
|03.09.2025
|BERENBERG
|290,00€
|-4,51 %
|16.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00€
|-22,62 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-24,27 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-24,27 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|270,00€
|-11,10 %
|22.09.2025
|UBS
|314,00€
|+3,39 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|253,00€
|-16,69 %
|29.09.2025
