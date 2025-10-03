Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 261,00€ EUR. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,06 %.