Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 56,75€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,73 %.
Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00€
|-14,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|58,00€
|-12,85 %
|-
|UBS
|75,00€
|+12,70 %
|12.09.2025
|JPMORGAN
|60,00€
|-9,84 %
|14.09.2025
|BERENBERG
|68,00€
|+2,18 %
|24.09.2025
|JEFFERIES
|61,00€
|-8,34 %
|24.09.2025
|UBS
|75,00€
|+12,70 %
|25.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.09.2025
-0,23 %
+3,50 %
+5,13 %
+1,52 %
-28,08 %
-37,20 %
-22,56 %
-4,34 %
-30,16 %
