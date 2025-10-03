Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 56,75€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,73 %.