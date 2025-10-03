    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 43,43 EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,76 %.

    Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 39,00 -22,56 % 03.09.2025
    UBS 41,00 -18,59 % 03.09.2025
    RBC 39,00 -22,56 % 09.09.2025
    UBS 41,00 -18,59 % 09.09.2025
    UBS 41,00 -18,59 % 09.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 59,00 +17,16 % 09.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 51,00 +1,27 % 10.09.2025
    JPMORGAN 54,00 +7,23 % 10.09.2025
    RBC 39,00 -22,56 % 16.09.2025
    JPMORGAN - - 18.09.2025
    JPMORGAN 54,00 +7,23 % 26.09.2025
    BARCLAYS 53,00 +5,24 % 29.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 59,00 +17,16 % 29.09.2025
    JEFFERIES 38,00 -24,54 % 30.09.2025

    Unilever

    +0,24 %
    -0,82 %
    -7,13 %
    -2,73 %
    -12,74 %
    +12,42 %
    -7,16 %
    +34,87 %
    +394,23 %
    ISIN:GB00B10RZP78WKN:A0JNE2

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,07£, was eine Steigerung von +5,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
