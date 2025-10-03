Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 43,43€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,76 %.