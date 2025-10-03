Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 7 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 43,43€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,76 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|39,00€
|-22,56 %
|03.09.2025
|UBS
|41,00€
|-18,59 %
|03.09.2025
|RBC
|39,00€
|-22,56 %
|09.09.2025
|UBS
|41,00€
|-18,59 %
|09.09.2025
|UBS
|41,00€
|-18,59 %
|09.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+17,16 %
|09.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00€
|+1,27 %
|10.09.2025
|JPMORGAN
|54,00€
|+7,23 %
|10.09.2025
|RBC
|39,00€
|-22,56 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|18.09.2025
|JPMORGAN
|54,00€
|+7,23 %
|26.09.2025
|BARCLAYS
|53,00€
|+5,24 %
|29.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+17,16 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|38,00€
|-24,54 %
|30.09.2025
+0,24 %
-0,82 %
-7,13 %
-2,73 %
-12,74 %
+12,42 %
-7,16 %
+34,87 %
+394,23 %
