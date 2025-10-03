    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wolters Kluwer Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 110,14 EUR. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,08 %.

    Analysten und Kursziele für die Wolters Kluwer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein - - -
    UBS 117,00 +1,89 % 01.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 140,00 +21,92 % 05.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 140,00 +21,92 % 10.09.2025
    UBS 117,00 +1,89 % 12.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 140,00 +21,92 % 12.09.2025
    UBS 117,00 +1,89 % 17.09.2025

    Wolters Kluwer

    -1,57 %
    +2,04 %
    +9,73 %
    -16,61 %
    -24,54 %
    +15,79 %
    +56,59 %
    +309,18 %
    +338,92 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1

