Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wolters Kluwer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 110,14€ EUR. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,08 %.