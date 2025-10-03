Aktie kaufen oder verkaufen
Wolters Kluwer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wolters Kluwer Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Wolters Kluwer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wolters Kluwer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wolters Kluwer Aktie beträgt 110,14€ EUR. Die Wolters Kluwer Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,08 %.
Analysten und Kursziele für die Wolters Kluwer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|UBS
|117,00€
|+1,89 %
|01.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|140,00€
|+21,92 %
|05.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|140,00€
|+21,92 %
|10.09.2025
|UBS
|117,00€
|+1,89 %
|12.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|140,00€
|+21,92 %
|12.09.2025
|UBS
|117,00€
|+1,89 %
|17.09.2025
-1,57 %
+2,04 %
+9,73 %
-16,61 %
-24,54 %
+15,79 %
+56,59 %
+309,18 %
+338,92 %
