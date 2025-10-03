Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 91,71€ EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,45 %.
Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|71,00€
|-5,21 %
|-
|Analyst
|100,00€
|+33,51 %
|-
|JPMorgan
|105,00€
|+40,19 %
|-
|UBS
|99,00€
|+32,18 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+20,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+20,16 %
|-
|JEFFERIES
|71,00€
|-5,21 %
|12.09.2025
|UBS
|104,00€
|+38,85 %
|12.09.2025
|BERENBERG
|93,00€
|+24,17 %
|24.09.2025
|BAADER BANK
|100,00€
|+33,51 %
|26.09.2025
|JEFFERIES
|71,00€
|-5,21 %
|29.09.2025
|BARCLAYS
|86,00€
|+14,82 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+40,19 %
|29.09.2025
|UBS
|99,00€
|+32,18 %
|29.09.2025
-0,75 %
+2,79 %
-9,31 %
-18,20 %
-38,33 %
-24,44 %
-37,79 %
+38,64 %
+341,19 %
