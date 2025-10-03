JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 30,09EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:13 Uhr) gehandelt.



