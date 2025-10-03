    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering
    JEFFERIES stuft Kering auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 195 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Luxusgüterherstellers seien vom Jahrestief aus deutlich nach oben gerannt, dabei werde der Quartalsbericht wohl durchwachsen ausfallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seinem Kommentar. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um rund neun Prozent und ist damit noch etwas skeptischer als der Konsens. Auf aktuellem Bewertungsniveau würden die Erfolgschancen des Turnarounds nicht mehr wirklich attraktiv angeboten./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 285,1EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Kering
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 195
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00, was einem Rückgang von -9,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
