JEFFERIES stuft Kering auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 195 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Luxusgüterherstellers seien vom Jahrestief aus deutlich nach oben gerannt, dabei werde der Quartalsbericht wohl durchwachsen ausfallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seinem Kommentar. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um rund neun Prozent und ist damit noch etwas skeptischer als der Konsens. Auf aktuellem Bewertungsniveau würden die Erfolgschancen des Turnarounds nicht mehr wirklich attraktiv angeboten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 285,1EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
