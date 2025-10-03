    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStarbucks AktievorwärtsNachrichten zu Starbucks

    Univers bringt EnOS Ark 2.0 auf den Markt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intelligentere, schnellere und skalierbare KI für Energieeinsparungen und CO2-Reduzierung

    SINGAPUR, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Univers, der weltweit führende Anbieter von KI für den Energiesektor, hat heute EnOS Ark 2.0 (Ark) vorgestellt, seine fortschrittlichste Lösung für Unternehmen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung mit nachgewiesenen Einsparungen und konformitätsfähiger Kohlenstoffintelligenz.

    Univers wurde kürzlich im Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen 2025 als Leaderi ausgezeichnet und setzt weiterhin Maßstäbe für angewandte KI in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Starbucks!
    Long
    81,12€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    92,36€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ark basiert auf der EnOS-Plattform und ist eine modulare, unternehmensgerechte Anwendung, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, deren Konfiguration Monate oder Jahre dauert, verbindet Ark Zähler, Gebäudesysteme und IoT-Geräte innerhalb weniger Wochen. Unternehmen erhalten Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über alle Standorte hinweg, mit KI-gestützten Erkenntnissen, natürlichen Sprachschnittstellen und automatisierter Überprüfung, um sicherzustellen, dass Einsparungen nachhaltig und überprüfbar sind.

    • EnOS Ark Resource Management - KI-gestütztes Onboarding, das die Geräteeinrichtung optimiert, mit integrierter Datenqualitätsüberwachung, sofortigen Erkenntnissen auf Flottenebene sowie automatisierter Optimierung und Überprüfung. Starbucks hat weltweit über 10.000 Filialen miteinander verbunden und optimiert durch Ark die Klimaanlagen, die Beleuchtung und die Wasserfilterung.

    • EnOS Ark AI HVAC - KI-gesteuerte automatisierte Optimierung bestehender HLK-Systeme der nächsten Generation, die bis zu 20 % Energieeinsparungen und Millionen an jährlichen Kosteneinsparungen ermöglicht.

    • EnOS Ark Carbon Management - Zentralisiertes Scope 1–3-Management mit einem KI-Assistenten für die schnelle Anwendungsentwicklung, der die Datenextraktion, die Behebung von Lücken und die Erstellung von verifizierungsfähigen Compliance-Berichten ermöglicht.

    „Mit EnOS Ark 2.0 ermöglicht die Integration von KI und GenAI in die einheitliche Cloud-Edge-IIoT-Plattform autonome industrielle Abläufe und ein intelligentes Gerätemanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg, das in Echtzeit agiert, um den Weg zur Netto-Null zu beschleunigen", so Michael Ding, Global Executive Director bei Univers.

    EnOS Ark 2.0 ist jetzt für Unternehmenskunden weltweit verfügbar.

    Informationen zu Univers

    Univers ist ein weltweit führender Anbieter von KI im Energiesektor.

    Die EnOS-Plattform von Univers ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, komplexe Energieprobleme mit intelligenten, datengestützten Erkenntnissen zu lösen.

    Mit 365 Millionen angeschlossenen Geräten, 845 GW verwalteter erneuerbarer Energie und einem globalen Netzwerk von über 800 Kunden sind wir der einzige globale Technologiepartner, der eine wirklich umfassende End-to-End-Lösung für das Energiemanagement anbietet und Unternehmen in jeder Phase ihrer Energiewende unterstützt.

    Weitere Informationen finden Sie unter univers.com.

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/univers-bringt-enos-ark-2-0-auf-den-markt-intelligentere-schnellere-und-skalierbare-ki-fur-energieeinsparungen-und-co2-reduzierung-302574569.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Univers bringt EnOS Ark 2.0 auf den Markt Intelligentere, schnellere und skalierbare KI für Energieeinsparungen und CO2-Reduzierung SINGAPUR, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ - Univers, der weltweit führende Anbieter von KI für den Energiesektor, hat heute EnOS Ark 2.0 (Ark) vorgestellt, seine fortschrittlichste Lösung für Unternehmen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung mit …