Intelligentere, schnellere und skalierbare KI für Energieeinsparungen und CO2-Reduzierung

Univers wurde kürzlich im Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen 2025 als Leader i ausgezeichnet und setzt weiterhin Maßstäbe für angewandte KI in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit.

SINGAPUR, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Univers, der weltweit führende Anbieter von KI für den Energiesektor, hat heute EnOS Ark 2.0 (Ark) vorgestellt, seine fortschrittlichste Lösung für Unternehmen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung mit nachgewiesenen Einsparungen und konformitätsfähiger Kohlenstoffintelligenz.

Ark basiert auf der EnOS-Plattform und ist eine modulare, unternehmensgerechte Anwendung, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, deren Konfiguration Monate oder Jahre dauert, verbindet Ark Zähler, Gebäudesysteme und IoT-Geräte innerhalb weniger Wochen. Unternehmen erhalten Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über alle Standorte hinweg, mit KI-gestützten Erkenntnissen, natürlichen Sprachschnittstellen und automatisierter Überprüfung, um sicherzustellen, dass Einsparungen nachhaltig und überprüfbar sind.

EnOS Ark Resource Management - KI-gestütztes Onboarding, das die Geräteeinrichtung optimiert, mit integrierter Datenqualitätsüberwachung, sofortigen Erkenntnissen auf Flottenebene sowie automatisierter Optimierung und Überprüfung. Starbucks hat weltweit über 10.000 Filialen miteinander verbunden und optimiert durch Ark die Klimaanlagen, die Beleuchtung und die Wasserfilterung.





- KI-gestütztes Onboarding, das die Geräteeinrichtung optimiert, mit integrierter Datenqualitätsüberwachung, sofortigen Erkenntnissen auf Flottenebene sowie automatisierter Optimierung und Überprüfung. Starbucks hat weltweit über 10.000 Filialen miteinander verbunden und optimiert durch Ark die Klimaanlagen, die Beleuchtung und die Wasserfilterung. EnOS Ark AI HVAC - KI-gesteuerte automatisierte Optimierung bestehender HLK-Systeme der nächsten Generation, die bis zu 20 % Energieeinsparungen und Millionen an jährlichen Kosteneinsparungen ermöglicht.





- KI-gesteuerte automatisierte Optimierung bestehender HLK-Systeme der nächsten Generation, die bis zu 20 % Energieeinsparungen und Millionen an jährlichen Kosteneinsparungen ermöglicht. EnOS Ark Carbon Management - Zentralisiertes Scope 1–3-Management mit einem KI-Assistenten für die schnelle Anwendungsentwicklung, der die Datenextraktion, die Behebung von Lücken und die Erstellung von verifizierungsfähigen Compliance-Berichten ermöglicht.

„Mit EnOS Ark 2.0 ermöglicht die Integration von KI und GenAI in die einheitliche Cloud-Edge-IIoT-Plattform autonome industrielle Abläufe und ein intelligentes Gerätemanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg, das in Echtzeit agiert, um den Weg zur Netto-Null zu beschleunigen", so Michael Ding, Global Executive Director bei Univers.

EnOS Ark 2.0 ist jetzt für Unternehmenskunden weltweit verfügbar.

Informationen zu Univers

Univers ist ein weltweit führender Anbieter von KI im Energiesektor.

Die EnOS-Plattform von Univers ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, komplexe Energieprobleme mit intelligenten, datengestützten Erkenntnissen zu lösen.

Mit 365 Millionen angeschlossenen Geräten, 845 GW verwalteter erneuerbarer Energie und einem globalen Netzwerk von über 800 Kunden sind wir der einzige globale Technologiepartner, der eine wirklich umfassende End-to-End-Lösung für das Energiemanagement anbietet und Unternehmen in jeder Phase ihrer Energiewende unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter univers.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/univers-bringt-enos-ark-2-0-auf-den-markt-intelligentere-schnellere-und-skalierbare-ki-fur-energieeinsparungen-und-co2-reduzierung-302574569.html