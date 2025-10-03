    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan setzt Auto1 auf 'Positive Catalyst Watch'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Auto1 auf 40 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Overweight", positive Aussichten.
    • Analyst sieht mögliche Aufstockung der Jahresziele.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 30,73 auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+29,16 % bedeutet.


