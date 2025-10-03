JPMorgan setzt Auto1 auf 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 30,73 auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +4,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,44 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -16,05 %/+29,16 % bedeutet.