JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht auch nach dem Kapitalmarkttag keine Rechtfertigung für den üppigen Bewertungsaufschlag der Papiere der Ludwigshafener gegenüber praktisch der gesamten europäischen Chemiebranche. Udeshi bestätigte am Donnerstagabend den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die BASF-Aktien mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 22:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 43,67EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

