    JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht auch nach dem Kapitalmarkttag keine Rechtfertigung für den üppigen Bewertungsaufschlag der Papiere der Ludwigshafener gegenüber praktisch der gesamten europäischen Chemiebranche. Udeshi bestätigte am Donnerstagabend den Stempel "Negative Catalyst Watch" für die BASF-Aktien mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 22:14 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 43,67EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


