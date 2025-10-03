JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Strategie-Update des neuen Konzernchefs Arthur Hoeld stehe im Fokus, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die Zahlen seien von vergleichsweise geringerer Bedeutung, da die Herzogenauracher die Markterwartungen an das zweite Halbjahr bereits mit den Eckdaten zum zweiten Quartal massiv gedrückt hätten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 21,55EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
