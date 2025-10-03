    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Nach Drohnensichtung

    Flugbetrieb in München läuft wieder

    • Flugbetrieb am Flughafen München wieder aufgenommen.
    • 17 Flüge fielen wegen Drohnensichtung aus.
    • Rund 3.000 Passagiere betroffen, Nacht in Terminals.
    Nach Drohnensichtung - Flugbetrieb in München läuft wieder
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Flughafen München läuft seit dem frühen Morgen wieder. Das teilte die Bundespolizei mit. In der Nacht zum Freitag waren siebzehn Flüge wegen einer Drohnensichtung ausgefallen. Die Ausfälle betrafen rund 3.000 Passagiere. Sie verbrachten die Nacht in aufgestellten Feldbetten in Terminals oder in Hotels. Zuvor hatten mehrere Menschen von Drohnensichtungen berichtet. Die Deutsche Flugsicherung sperrte daraufhin die Start- und Landebahnen. Es gebe noch keinen neuen Ermittlungsstand, teilte die Bundespolizei mit./jmc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 73,00 auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,83 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,20 %/+22,03 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
