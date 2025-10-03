Nach Drohnensichtung
Flugbetrieb in München läuft wieder
- Flugbetrieb am Flughafen München wieder aufgenommen.
- 17 Flüge fielen wegen Drohnensichtung aus.
- Rund 3.000 Passagiere betroffen, Nacht in Terminals.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Flughafen München läuft seit dem frühen Morgen wieder. Das teilte die Bundespolizei mit. In der Nacht zum Freitag waren siebzehn Flüge wegen einer Drohnensichtung ausgefallen. Die Ausfälle betrafen rund 3.000 Passagiere. Sie verbrachten die Nacht in aufgestellten Feldbetten in Terminals oder in Hotels. Zuvor hatten mehrere Menschen von Drohnensichtungen berichtet. Die Deutsche Flugsicherung sperrte daraufhin die Start- und Landebahnen. Es gebe noch keinen neuen Ermittlungsstand, teilte die Bundespolizei mit./jmc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 73,00 auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,83 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,20 %/+22,03 % bedeutet.
Tja schade - ich habe es ja Euch gestern versucht mitzuteilen was heute passiert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...
Mit 59 gehen die Damen und Herren Piloten in den Ruhestand mit 60% ihrer letzten Bezüge. Das sind rund 150.000 Euro p.a.!! Aber dieses raffgierige, asoziale Gesindel bekommt ja den Hals nicht voll Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/mad.gif