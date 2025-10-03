    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Im Fokus stehe zunächst die Zulassungsentscheidung für das Knochenmarkkrebs-Mittel Blenrep am 23. Oktober, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht wenige Tage später. Für die Zulassung sieht er nach dem negativen Votum des Expertengremiums enorme Risiken. Mit Blick auf das Quartal liegt Ebrahim beim Umsatz auf Höhe des Konsens und beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) leicht darüber./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:04 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 18,87EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Zain Ebrahim
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 14
    Kursziel alt: 14
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



