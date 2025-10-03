Die Party ist vorbei

Nach dem erfolgreichen Ausbruch der Goldman-Sachs-Aktie über das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres von 672,19 US-Dollar wurden Kursziele am 138,2 sowie darüber am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement definiert. Letzteres erreichte das Geldinstitut gegen Ende September und ist daran zur Unterseite abgeprallt und tendiert seitdem talwärts. Dementsprechend ergeben sich unter einem Niveau von 771,40 US-Dollar kurzfristige Short-Ansätze in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 753,36 US-Dollar und darunter auf die etwas stärkere Unterstützung bei 721,63 US-Dollar. Wünschenswert wäre nach dem Rekordhoch hierbei eine fünfwellige Impulswelle zur Untermauerung der kurzfristigen Strategie. Bleibt ein weiterer Kursverfall aus und Goldman Sachs steigt in den kommenden Stunden über 794,43 US-Dollar an, wäre sogar ein neuerlicher Test der Rekordstände bei 825,25 US-Dollar denkbar. Im Anschluss aber könnte genau dort ein Doppelhoch ausgebildet werden. So oder so dürfte nun eine mehrere Wochen anhaltende Konsolidierung anstehen.

1. Short-Position unter 771,40 US-Dollar eröffnen , Stopp über 796,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 753,36/721,63 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0GL0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,57 - 7,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 694,3751 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 694,3751 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 780,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0DLD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,66 - 6,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 857,4008 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 857,4008 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 780,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 721,63 US-Dollar Hebel: 9,96 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

