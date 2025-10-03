Nach Zieleinlauf im Korrekturmodus

Kurzfristig dürfte der Ausverkauf bei Citigroup im Bereich des Vorgängerhochs um 96,91 US-Dollar stoppen, womit zeitgleich eine dreiwellige Konsolidierungswelle vorliegen würde. Als Unterstützung fungiert in diesem Bereich zusätzlich der 50-Tage-Durchschnitt und wirkt sich ebenfalls stabilisierend auf die Aktie aus. Sollte im Anschluss jedoch weiterer Verkaufsdruck aufkommen und das Wertpapier unter 95,27 US-Dollar rutschen, müssten weitere Abschläge auf 92,98 und darunter sogar den Bereich um 90,81 US-Dollar angenommen werden und würden sich für ein Short-Engagement anbieten. Ein solches Szenario ginge jedoch im Anschluss mit einer fünfwelligen Impulswelle einher, die mittelfristig sogar den EMA 200 bei 82,91 US-Dollar als mögliches Ziel ansteuern könnte. Auf der Oberseite kann ausgehend von 96,91 US-Dollar eine kurzfristige Erholung auf 100,15 US-Dollar erfolgen. Im Anschluss aber dürfte der Wert wieder zur Unterseite tendieren und nach der Rallye der letzten Monate eine längere Ruhephase einläuten.

1. Short-Position unter 95,27 US-Dollar eröffnen , Stopp über 99,45 US-Dollar platzieren. Kursziele 92,98/90,81 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0C7U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,28 - 1,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 81,9798 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 81,9798 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,42 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2FN2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,01 - 1,02 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 108,6476 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 108,6476 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,08 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 90,81 US-Dollar Hebel: 8,19 Kurschance: + 45 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

