JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1225 Pence auf "Overweight" belassen. Der Netzbetreiber dürfte nach dem ersten Geschäftshalbjahr 35 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Ergebnisses in trockenen Tüchern haben, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Er mag die Anlagestory aus Gewinnwachstum und Wertschöpfung./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,25

Kursziel alt: 12,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

