Berenberg hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel hoch auf 125 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 112,5 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 13,04 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/+42,73 % bedeutet.