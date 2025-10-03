    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel hoch auf 125 Euro

    • Berenberg hebt Kursziel für Nemetschek auf 125 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, optimistisch.
    • KI wird als Vorteil für Bausoftware-Anbieter gesehen.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 117 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 112,5 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 13,04 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/+42,73 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 125 Euro

