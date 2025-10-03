    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3100 Pence auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl. Sie böten die beste Mischung aus Offensive und Defensive./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Lofting
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31
    Kursziel alt: 31
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



