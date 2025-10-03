JPMORGAN stuft ENI auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting drückte den Papieren der Italiener am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Ölkonzerne zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, den bereits die spanische Repsol trägt. Sie sind Loftings Favoriten mit Blick auf die Quartalsberichte. Besonders negativ schätzt der Experte derweil die norwegische Equinor ein. Bei Eni sieht er Aktienrückkaufchancen dank starker Barmittelzuflüsse./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 14,75EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



