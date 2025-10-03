    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in einem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber seine erste Wahl./ag/edh

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 51,18EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Lofting
    Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 58,50
    Kursziel alt: 58,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


