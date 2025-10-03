BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anna Patrice
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
