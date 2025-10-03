BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Schwäche nach der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialisten für Außenwerbung sei die Investmentstory intakt, schrieb Anna Patrice in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie verwies darauf, dass sich die Aktie nahe ihres Zehnjahrestiefs befinde und ein Aufwärtspotenzial von mehr als 80 Prozent biete./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anna Patrice

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,00 € , was eine Steigerung von +87,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer