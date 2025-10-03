UBS stuft STMicro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 24,70EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



