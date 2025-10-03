Deutsche Anleihen treten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag im frühen Feiertagshandel kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag zuletzt stabil bei 128,69 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlt es vor dem Wochenende im Feiertagsgeschäft wegen des Tags der Deutschen Einheit an klaren Impulsen. Im Lauf des Vormittags könnten noch Konjunkturdaten für Impulse sorgen. Auf dem Kalender stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager. Zudem werden die Euroraum-Erzeugerpreise für August erwartet.