Uneinheitlich - Japan stark - Feiertage in China und Südkorea

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Freitag entwickelt. Dabei zeigte sich die Börse in Tokio - beflügelt vom Jubel um neue Allianzen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) - in starker Verfassung. Zudem stützten Händlern zufolge Zinshoffnungen und der schwächere US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen der Region Asien/Pazifik die Marktstimmung.

Dagegen hätten Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden US-Regierungsstillstands als Dämpfer fungiert, hieß es. Seit Mittwoch ist ein Teil der US-Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Auch wichtige Wirtschaftsberichte, die die US-Notenbank für ihre geldpolitischen Entscheidungen heranzieht, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine schnelle Lösung ist bislang noch nicht in Sicht.

Die Börsen in Südkorea und auf dem chinesischen Festland waren feiertagsbedingt geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss mit einem Plus von 1,9 Prozent bei 45.769 Punkten. Stärkste Branche waren die Technologiewerte, die von einer Welle von KI-Allianzen getragen wurden. Anleger setzen darauf, dass die Milliarden, die derzeit in den KI-Sektor fließen, sich in Gewinne umsetzen und die Kursgewinne der Tech-Aktien steigern werden.

Der australische S&P/ASX 200 gewann letztlich 0,5 Prozent auf 8.987 Zähler. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hingegen notierte der Hang Seng zuletzt mit 1,0 Prozent im Minus bei 27.023 Punkten.




