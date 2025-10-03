49 0 Kommentare Deutschlands Offshore-Boom: 150 Zentren & 130.000 Talente treiben Wandel

Deutsche Unternehmen setzen auf Indien: Über 150 Global-Capability-Center mit 130.000 Fachkräften treiben Innovationen voran. Die GCCs sind strategische Knotenpunkte, deren Zahl in fünf Jahren um 108 % gestiegen ist. Bengaluru und Pune sind Zentren für KI/ML-Talente, während 57 % der GCCs mit indischen Universitäten kooperieren. Der Zinnov-Bericht zeigt, wie deutsche Firmen Indiens Potenzial nutzen können.

Deutsche Unternehmen erweitern ihre Global-Capability-Center (GCC) Aktivitäten in Indien auf über 150 Zentren mit mehr als 130.000 Fachkräften.

Die GCCs dienen als Offshore-Einheiten zur Durchführung strategischer Funktionen und zur Förderung von Innovationen.

In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der mittelständischen GCCs um 108 % gestiegen, was ihre Bedeutung für Forschung und Entwicklung unterstreicht.

Etwa 80 % der KI/ML-Talente für deutsche GCCs sind in Bengaluru und Pune ansässig.

57 % der deutschen GCCs kooperieren mit indischen Universitäten und Start-ups zur Entwicklung zukünftiger Kompetenzen.

Der Bericht von Zinnov bietet einen Fahrplan für deutsche Unternehmen, um die Talente und Stärken Indiens zu nutzen und GCCs als Wertschöpfungsmotoren zu positionieren.





Lesen Sie auch Altbewährt doch verkehrt? Apple: Geht dem Techriesen die Innovationskraft aus? - Nächster Angriff auf Meta Handelszeiten fast normal Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutsche Börsen bleiben geöffnet Ihre wichtigsten Termine Frische Konjunktursignale: EU-Erzeugerpreise sowie Dienstleistungsindizes Die Zukunft der Mobilität Nach fahrerlosen Robotaxis: Jetzt rollen auch Robobusse über die Straßen!





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.