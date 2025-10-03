    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    UBS stuft SANOFI auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston geht laut seinem Ausblick vom Donnerstag ohne größere Erwartungen in den Quartalsbericht des Pharmakonzerns am 24. Oktober. Der "Lärm" um Zölle und das "most favored nation"-Prinzip von Donald Trump für niedrigere Medikamentenpreise dürfte dominieren./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 85,51EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 105
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


