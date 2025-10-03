Salzgitter - Aktie steigt rasant +8,90 % - 03.10.2025

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 31,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,90 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,58 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Salzgitter Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,94 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +84,11 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,76 % 1 Monat +36,07 % 3 Monate +34,94 % 1 Jahr +81,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Salzgitter Aktie, insbesondere um die Ablehnung eines Übernahmeangebots von 18,50 €, das als zu niedrig angesehen wird. Die Möglichkeit eines Verkaufs der KHS GmbH zur Verbesserung der finanziellen Situation wird thematisiert. Die Aktie wird als unterbewertet betrachtet, mit einem KUV von 0,2 und einem KGV von 6,1, was auf zukünftige Wachstumschancen, insbesondere im Verteidigungssektor, hinweist. Politische Rahmenbedingungen könnten die Nachfrage nach Stahl beeinflussen, was zu einer möglichen Neubewertung der Aktie führen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd.EUR wert.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.