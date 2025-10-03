    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter - Aktie steigt rasant +8,90 % - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +8,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter - Aktie steigt rasant +8,90 % - 03.10.2025
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 31,58 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,90 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,58  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    36,84€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 5,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,42€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 5,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Salzgitter Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,94 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +84,11 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,76 %
    1 Monat +36,07 %
    3 Monate +34,94 %
    1 Jahr +81,99 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Salzgitter Aktie, insbesondere um die Ablehnung eines Übernahmeangebots von 18,50 €, das als zu niedrig angesehen wird. Die Möglichkeit eines Verkaufs der KHS GmbH zur Verbesserung der finanziellen Situation wird thematisiert. Die Aktie wird als unterbewertet betrachtet, mit einem KUV von 0,2 und einem KGV von 6,1, was auf zukünftige Wachstumschancen, insbesondere im Verteidigungssektor, hinweist. Politische Rahmenbedingungen könnten die Nachfrage nach Stahl beeinflussen, was zu einer möglichen Neubewertung der Aktie führen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd.EUR wert.

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +8,68 %
    +19,35 %
    +37,28 %
    +35,25 %
    +83,67 %
    +50,03 %
    +114,29 %
    +26,98 %
    +5.156,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salzgitter - Aktie steigt rasant +8,90 % - 03.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +8,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.