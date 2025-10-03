Dax startet am Tag der Deutschen Einheit wenig verändert

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Tag der Deutschen Einheit wenig verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.460 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Trotz des US-Shutdowns ist die Euphorie an den Börsen ungebrochen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "S&P 500 und NASDAQ 100 haben auch gestern neue Rekordstände erreicht. Der Dax hat gestern den 5. Tag in Serie im Plus beendet. Eine noch längere Gewinnserie gab es zuletzt im April dieses Jahres."









"Die für heute eigentlich sehnlich erwarteten Arbeitsmarktdaten fallen dem Shutdown zum Opfer. Anleger und auch die US-Notenbank müssen dafür auf das Ende des Shutdowns warten. Damit geht dem Markt ein bedeutender Teil seines Kompass verloren. Umgekehrt kommen vom Arbeitsmarkt damit heute auch keine Daten, die Anleger enttäuschen und die Rally zu Fall bringen könnten."



Der heutige Feiertag werde an den Börsen keine großen Auswirkungen haben. Ein großer Teil des Umsatzes werde ohnehin von nichtdeutschen Investoren getätigt. "Im vergangenen Jahr lag der Handelsumsatz am 3. Oktober im normalen Bereich", sagte Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1725 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8529 Euro zu haben.





