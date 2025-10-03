DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit soliden Ergebnissen für das erste Geschäftshalbjahr. Dies schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Netzbetreibers am 6. November./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,5

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

