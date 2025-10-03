    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Grid AktievorwärtsNachrichten zu National Grid
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit soliden Ergebnissen für das erste Geschäftshalbjahr. Dies schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Netzbetreibers am 6. November./ag/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: James Brand
    Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11,5
    Kursziel alt: 11,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


